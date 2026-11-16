Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan polis memuru İsmail Erzen’in ifadesi ortaya çıktı. Erzen, barajdaki aramalarda bulunan malzemeler hakkında aileye bilgi verilmemesi yönünde talimat aldıklarını öne sürdü.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi, 21 yaşındaki Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamıyor. Erzen, o dönem Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kolluk görevlilerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli arasında bulunuyor.

“KİM TARAFINDAN VERİLDİĞİNİ HATIRLAMIYORUM”

Dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğü görevlisi Erzen, Doku soruşturmasında çalıştığı sürede kendisine anormal gelen iki husus olduğunu belirtti. Bunlardan ilkinin, suyun altından çıkarılan malzemeler konusunda aileye bilgi verilmemesi olduğunu söyleyen Erzen, ifadesinde şunları anlattı:

“Birinci husus, 'Suyun altından çıkan malzemeler hakkında ailesine bilgi verilmeyecek, süreci Valilik koordine ediyor, siz hiçbir şekilde bu konuyla ilgili aileye bilgi vermeyin' denildi. Aileye bu malzemeler bulunduktan bir hafta, on gün kadar sonra bilgi verildiğini biliyorum.”

Erzen, bu süreçte ailenin emniyete ve yürütülen çalışmalara güveninin azaldığını savundu. Talimatın kaynağına ilişkin ise “'Aileye bilgi verilmeyecek, Valilik bu süreci yönetecek' şeklindeki talimatın kim tarafından verildiğini hatırlamıyorum. Kimsenin günahını almak istemiyorum” dedi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİN MEDYAYA YANSIMASINI ANLATTI

Erzen’in ifadesinde anlattığı ikinci husus, Gülistan Doku’ya ait olduğu değerlendirilen araç içi kamera görüntülerinin medyada yayımlanması oldu.

Köprü üzerinde söz konusu görüntülere ulaştıklarını belirten Erzen, görüntüleri ve tutanağı bir iki gün içinde savcılığa ilettiklerini söyledi. Kısa süre sonra görüntülerin medyaya yansıdığını anlatan Erzen, bunun üzerine şubedeki görevlilerin sorgulandığını ifade etti.

Erzen, bu sırada Ertuğrul Arslan’a “Biz şerefimizi, haysiyetimizi parayla satmayız” diyerek tepki gösterdiğini aktardı.

AİLENİN AVUKATI: EN AZ 39 KİŞİYE GÖZALTI İŞLEMİ

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen de Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Çimen, 29 Ekim 2026’da başlatılan 7’nci dalga operasyonun devam ettiğini ve bugüne kadar en az 39 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulandığını bildirdi.