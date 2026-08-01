Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kolluk görevlileri arasında yer alan ve soruşturma kapsamında şüpheli işlem yaptıkları değerlendirilen 19 kişi hakkında işlem yapıldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

Son olarak adliyeye çıkarılan 5 şüpheliden 4'ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh ceza hâkimliği, bu şüphelilerden 2'sinin tutuklanmasına, 2'sinin ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Bir şüphelinin savcılıktaki işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında işlem yapılan şüpheliler arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, polis memurları, bilgisayar işletmeni ve emekli polislerin de bulunduğu bildirildi.

Farklı aşamalarda mahkemeye sevk edilen şüpheliler hakkında verilen tutuklama kararlarının ardından, Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 27'ye yükseldi.

Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni delillerin değerlendirilmesine ve adli sürecin çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.