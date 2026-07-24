Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ACA Bilişim Şirketi sahibi Mehmet Aca hakkında karar çıktı.

Mahkeme, Mehmet Aca'nın "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme veya orada kalma" ile "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Bu kararla birlikte Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e yükseldi.

Bu arada soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Mehmet Aca'nın soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan ve Gülistan Doku'nun SIM kartında işlem yaptığı belirtilen Gökhan Ertok'un patronu olduğu öğrenildi.