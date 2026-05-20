Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Başsavcı Ebru Cansu’nun göreve başlamasının ardından dosya yeniden ele alındı.

JASAT ekiplerinden oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmada, Gülistan Doku’nun kaybolduğu gün ve öncesine ait 70 güvenlik kamerasından elde edilen yaklaşık 700 saatlik görüntü incelendi. Ayrıca HTS ve PTS kayıtları da değerlendirilerek soruşturma genişletildi.

Yürütülen çalışmaların ardından 14, 17 ve 24 Nisan’da düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Mustafa Türkay Sonel ile Erdoğan Elaldı “kasten öldürme” suçundan tutuklanırken, aralarında Zeinal Abarakov ve aile üyeleri ile bazı kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi “suç delillerini gizleme ve yok etme” suçundan cezaevine gönderildi. Firari şüpheli Umut Altaş hakkında ise kırmızı bülten çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de çeşitli suçlamalarla tutuklandı. Bazı şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Gülistan Doku’nun cansız bedeninin bulunması için 30 kişilik özel ekip arama çalışmalarını sürdürürken, avukat Ali Çimen, U.A.’nın ifadeleriyle dosyaya zarar verdiğini ve tanıklara baskı yapma ihtimali bulunduğunu belirterek tutuklanmasını talep ettiklerini açıkladı.