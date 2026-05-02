Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında son haftalarda dikkat çekici gelişmeler yaşandı.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Nisan’dan itibaren 17 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile oğlunun da bulunduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SONEL’İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmadaki gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Tuncay Sonel’in ifadesi de ortaya çıktı. Habertürk’ün aktardığına göre Sonel, suçlamaları reddederek, "Gülistan'ın hamile kaldığı iddiası yalan. Sim kart verileri silinsin diye bir talimatım yok. Kamera kaydı silinsin diye bir talimatım da olmadı. Oğlumun cinayeti işlediği iddiası çirkin bir iftira” ifadelerini kullandı.

DNA ÖRNEKLERİ KARŞILAŞTIRILACAK

Öte yandan soruşturma çerçevesinde Gülistan Doku’nun anne ve babasından DNA örnekleri alındı. Bu örneklerin, kaybolduğu dönemde Mustafa Türkay Sonel’in kullandığı araçtan elde edilen bulgularla karşılaştırılacağı öğrenildi.