Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan başsavcılardan Ebru Cansu, göreve başlar başlamaz Gülistan Doku dosyasını yeniden ele aldı. Soruşturmanın baştan yürütülmesi talimatını veren Cansu’nun öncülüğünde, kamuoyunda “Jandarma Dedektifleri” olarak bilinen JASAT ekiplerinden özel bir ekip oluşturuldu.

700 SAATLİK GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRDİ

Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu tarihe ait kent genelindeki tüm KGYS görüntüleri ile PTS kayıtları toplandı. Çalışmalar kapsamında 67’si ana arterlere ait olmak üzere 70 KGYS kamerası ve farklı güvenlik kameralarından elde edilen yaklaşık 700 saatlik görüntü dosyaya eklendi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Elde edilen görüntülerde, Gülistan’ın kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile buluşmak için gittiği kafeye geliş güzergâhı, kafeden çıkışı ve öğretmeniyle görüşmesine kadar olan süreç detaylı şekilde tespit edildi. Başsavcılık ve özel ekip tarafından saniye saniye incelenen görüntüler doğrultusunda Doku’nun akıbetine ilişkin kapsamlı analiz yapıldı. Ayrıca yeni şüpheliler dosyaya dahil edilerek HTS ve PTS incelemeleri genişletildi. Tüm bu çalışmaların ardından dosya “cinayet” şüphesi kapsamında yeniden şekillendirildi ve 14, 17 ile 24 Nisan tarihlerinde operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Hakkında işlem başlatılan ve ABD’de bulunduğu belirlenen Umut Altaş için ise kırmızı bülten çıkarıldı.

PEK ÇOK İSİM TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bazıları tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz analizine göre Gülistan Doku ile son teması olduğu belirlenen dönemin İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, “Kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı. Gülistan’ın eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer ile firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ve annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve dönemin koruması Şükrü Eroğlu ise “Suç delillerini gizleme ve yok etme” suçundan tutuklanan isimler arasında yer aldı. Ferhat Güven, Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’ya yönelik eylemi nedeniyle “Yağma” suçundan tutuklandı.

DÖNEMİN TUNCELİ VALİSİ DE TUTUKLANDI

Öte yandan, Gülistan Doku’ya ait hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa’da gözaltına alınıp Tunceli’ye getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de “Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçlamasıyla tutuklandı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında ise “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” ile “Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçlarından işlem yapılarak tutuklama kararı verildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Dosyada yer alan bazı şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bunlar arasında U.A., Munzur Üniversitesi’nde kameralarla ilgili görevli S.G. ve S.Ö. ile hastane kayıtlarının silinmesi iddiasıyla gözaltına alınan bilgi işlem personeli Burçin Y. ve Yücel E. de bulunuyor.

RAPORLAR SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Ayrıca, Tuncay Sonel’in valilik yaptığı dönemde görev alan ve ifadelerde isimleri geçen emniyet ile valilik personelinin ihmali olup olmadığının araştırılması amacıyla İçişleri Bakanlığı müfettişlerince yürütülen inceleme de tamamlandı. Bunun yanı sıra, Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği Tunceli Devlet Hastanesi’ndeki silinen kayıtlarla ilgili Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin çalışmaları da sonuçlandırıldı. Hazırlanan tüm rapor ve dosyaların Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği öğrenildi.