Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen soruşturmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin son durumu paylaştı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin, "Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda Erzurum İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale şüphesi doğurması üzerine gerçekleştirilen operasyonda 21 adreste arama yapılmış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştır." açıklamasında bulundu.