Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin cinayet soruşturmasında, tutuklu iki şüphelinin ifadeleriyle çelişen tanık beyanı ortaya çıktı. Mustafa Türkay Sonel ve Zeinal Abakarov jandarmadaki ifadelerinde birbirlerini tanımadıklarını söylerken, Doku'nun arkadaşı E.D. ikisini kafede konuşurken gördüğünü belirtti.

Munzur Üniversitesi 2'nci sınıf öğrencisi Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma, Tunceli ve Erzurum cumhuriyet başsavcılıklarınca sürdürülüyor. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, 14 Nisan'daki ilk operasyonda gözaltına alınıp tutuklananlar arasında yer aldı.

Jandarmada Abakarov'u tanıyıp tanımadığı ve onunla görüşüp görüşmediği sorulan Sonel, "Zeinal Abakarov’u tanımıyorum" dedi. Abakarov da ifadesinde Sonel'i tanımadığını söyledi.

FOTOĞRAFTAN TEŞHİS ETTİ

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca tanık sıfatıyla ifadesi alınan E.D., kendisine gösterilen fotoğraftan Mustafa Türkay Sonel'i teşhis etti. E.D., Sonel'in, Abakarov ile birlikte çalıştıkları F… adlı kafeye geldiğini anlattı.

E.D. ifadesinde, "Orada köşede bir koltuk vardı, sürekli orada otururdu. Zeinal Abakarov neşeli bir insandı. Mustafa Türkay Sonel ile de F… kafedeyken konuştukları olmuştur" dedi.

30 KİŞİLİK EKİPLE ARAMA SÜRÜYOR

Doku'nun bulunması için Adalet Bakanlığının talebi ve İçişleri Bakanlığının talimatıyla oluşturulan 30 kişilik özel ekip, arama çalışmalarını sürdürüyor. Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve JASAT timlerinden oluşan ekip, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun koordinasyonu ve katılımıyla çalışıyor.

Baz istasyonu verileri ve şüpheli görülen noktalar dikkate alınarak belirlenen alanlar, yer altı görüntüleme cihazlarıyla taranıyor. Yaklaşık 150 kilometrelik alanda yürütülen çalışmalarda Doku'ya henüz ulaşılamadı.