Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturma, HSK’nın 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ebru Cansu’nun talimatıyla yeniden ele alındı. JASAT tarafından oluşturulan özel ekip, yaklaşık 700 saatlik KGYS ve güvenlik kamerası görüntüsü ile PTS kayıtlarını inceledi, yeni görüntüler dosyaya eklendi. Elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma cinayet dosyasına dönüştürüldü. Düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. ABD’de bulunan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş ise bu ülkede gözaltına alınıp tutuklandı.

ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA KARARI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasına göre Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu belirlenen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve dönemin vali yakın koruması Şükrü Eroğlu ise ‘suç delillerini gizleme ve yok etme’ suçundan tutuklandı. Ferhat Güven de Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’ya yönelik eylemi nedeniyle ‘yağma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DÖNEMİN VALİSİ VE BAŞHEKİM DE TUTUKLU

Soruşturma kapsamında, Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa’da gözaltına alınarak Tunceli’ye getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, ‘resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’ suçundan tutuklandı.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, ‘bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme ile kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ ve ‘resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’ suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüpheliler U.A. ile Munzur Üniversitesi’nde kameralardan sorumlu S.G. ve S.Ö. adli kontrolle serbest bırakıldı. Hastane kayıtlarının silinmesi iddiasıyla gözaltına alınan bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E. de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

UMUT ALTAŞ 21 TEMMUZ’DA HAKİM KARŞISINDA

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve ABD’de tutuklanan firari şüpheli Umut Altaş’ın göçmenlik davasındaki duruşmasının 21 Temmuz’da görüleceği bildirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gülistan Doku’nun cenazesinin bulunması için Adalet Bakanlığı’nın talebi ve İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK ve JASAT timlerinden oluşan 30 kişilik özel ekip çalışmalarını sürdürüyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’nun koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, daraltılmış baz verileri ve şüpheli noktalar esas alınarak yaklaşık 100 kilometrelik alanda yer altı görüntüleme cihazlarıyla tarama yapılıyor. Kızılötesi sinyallerle yer altının üç boyutlu görüntüsü elde edilerek inceleme yapılmasına rağmen Doku’nun cansız bedenine henüz ulaşılamadı.

ZIRHLI ARAÇLARA İLİŞKİN KAPSAMLI İNCELEME

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği yazıyla soruşturmanın ikmali için kapsamlı bilgi ve belge talebinde bulundu. Yazıda, olay günü Tunceli Valiliği bünyesindeki emniyet ve jandarma birimlerine ait zırhlı araçların olaya karışmış olabileceği ihtimali üzerinde durularak araştırma yapılması istendi.

Bu kapsamda 5 Ocak 2020’de Tunceli il merkezinde görev yapan tüm zırhlı araçların tespit edilerek liste halinde gönderilmesi talep edildi. Araçların resmi ve sivil plakaları, renkleri ve ayırt edici özelliklerinin belirlenmesi, araçlarda görev yapan sürücü, komutan, nişancı ve diğer personelin açık kimlik ve sicil bilgilerinin bildirilmesi istendi.

Ayrıca araçlara ait görev emirleri, giriş-çıkış ve nizamiye kayıtları, GPS, Araç Takip Sistemi (ATS) ve Ürün Takip Sistemi (ÜTS) verileri ile 00.00-23.59 saatleri arasındaki koordinat, hız ve güzergah bilgileri talep edildi. Araç içi ve dışı kamera kayıtları ile DVR görüntülerinin ham halleriyle dijital ortamda gönderilmesi, seyir ve kilometre defterlerinin ilgili sayfalarının onaylı örneklerinin sunulması istendi.

Bunun yanı sıra PTS, KGYS, K Noktası ve Mobese kayıtlarının incelenerek özellikle Gülistan Doku’nun kaybolduğu güzergahta şüpheli hareket sergileyen araçların tespit edilmesi ve güzergah analizlerinin yapılması talep edildi. Yazıda ayrıca Tunceli Valiliği bünyesindeki makam ve koruma araçlarının da belirlenerek zırhlı araçlarla birlikte hareket edip etmediklerinin araştırılması istendi.

SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü, bugüne kadar elde edilen tüm delil ve bulguların ayrıntılı şekilde değerlendirildiği ve yeni bilgi ile iddiaların da hassasiyetle incelendiği belirtildi.