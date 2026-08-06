Delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Kendi ve eşi üzerine kayıtlı milyonlarca liralık mal varlığı ortaya çıktı. Gülistan Doku soruşturmasının baş şüphelisi Tuncay Sonel’in koltuk sevdası uğruna, dönemin Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’a sosyal medya operasyonu düzenlediği iddia edildi. Binlerce bot hesap devreye sokuldu. Sosyal medyada “Adıyaman valisi istifa” etiketleri açıldı, kamuoyu baskısı oluşturuldu.

SAĞLIK SORUNLARINI GEREKÇE GÖSTERDİ

Sonel bununla da yetinmedi. Depremzedelerin “İnşallah Adıyaman valisi olursun” dediği kurgu videolar devreye sokuldu. İddiaya göre plan işledi, Mahmut Çuhadar sağlık sorunlarını gerekçe gösterip istifa etti.

DOKU DOSYASINDA YENİ GELİŞMELER

Sonel’in Gülistan cinayetinin delillerini ortadan kaldırarak, atanmayı hedeflediği iddia ediliyor. Sonel hakkındaki skandallar sürerken Gülistan Doku dosyasında da yeni gelişmeler yaşandı.

2 DALGIÇ TUTUKLANDI

Arama çalışmaları sırasında barajda not ve makas bulunmuştu. Bilirkişi raporunda bir kağıdın barajın yaklaşık 14 metre derinliğinde kalmasının mümkün olmadığı ve suyun etkisiyle sürüklenmesi gerektiği yönünde tespitlere yer verildi. Bu tespitlerin ardından arama çalışmalarına katılan 2 dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı.