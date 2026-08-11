Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaybolan ve cinayete kurban edildiği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı. Karar Gazetesi’nden Selin Işık’ın haberinde soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte ciddi iddialar yer alıyor. Her adımda yine Vali var.

ARKADAŞI ANLATTI

Mafyatik Vali Tuncay Sonel’in kirli işleri için çalıştığı ortaya çıkan dönemin Tunceli İŞKUR İl Müdürü Özdemir Aktaş, aileyi ve genç kızın arkadaşlarına baskı yaptığı Gülistan’ın bir arkadaşının ifadelerinde ortaya çıktı. Üniversitedeki bir hocanın, kendisiyle arkadaşını ‘Gülistan hakkında bir şey konuşulacak’ diye İŞKUR il Müdürlüğü’ne gönderdiğini anlatan genç, şunları söyledi:

‘BU İŞE DEVLET BAKIYOR’

“Gittiğimizde bir odada avukat, psikolog ve Özdemir Aktaş vardı. Bize ‘Arkadaşınız kayboldu, psikolojiniz bozulmuştur ama devlet her zaman arkanızda. Gülistan’ı da düşünmeyin artık. Bu işe devlet bakıyor. Konunun üstüne gitmemeniz halinde size aylık maddi yardımda bulunacağız’ dedi. Kabul etmeyip oradan ayrıldık.”

Gülistan Doku

‘Dedikodu üretip kaçırmaya kalktılar’

Genç kızın kaybolduğu gün yurttaki birkaç kişiyle Doku’yu aramaya başlayan arkadaş grubu, Tunceli İŞKUR İl Müdürü Özdemir Aktaş tarafından aileyle görüştürülmediğini ileri sürdü ve şöyle konuştu: “Gülistan ve biz, haksızlığa boyun eğemeyen insanlardık.‘Arkadaşları Kürt, solcu onu arkadaşları dağa kaçırdı’ denmiş. Bir araba bizi sürekli takip etti. Hatta kaçırmak istediler”

‘Vali’ye güvenin, susun’

Abla Aygül Doku Müdür Aktaş’ın kendilerine tekliflerde bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Özdemir Aktaş, ilk arama çalışmalarının başladığı zamanlarda bize ‘Basına konuşmayın. Halkla, siyasilerle, STK’larla görüşmeyin. Amacınız kızınızsa Tuncay Vali’ye güvenin. Diğer türlü vali, kızınızı bulmaz’ gibi söylemlerle baskı kurdu. ‘Devletin üst makamlarına getireceğiz’ vaadinde bulundu. ‘Kardeşimin kanına rüşvet mi teklif ediyorsunuz?’ diye tepki gösterdim.”