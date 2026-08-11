Olay, dün sabah saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Yeşildallı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Arazide hareketsiz yatan bir kadını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesedin yaklaşık 100 metre yakınında park halinde 21 ABK 826 plakalı bir otomobil bulundu. Yapılan araştırmada hayatını kaybeden kadının Gülistan Karadağ olduğu tespit edildi.

CENAZESİ BİSMİL'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Karadağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından Gülistan Karadağ'ın cenazesi Bismil ilçesindeki Akpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"UYUŞTURUCUNUN ETKİSİNDEYDİK" DEDİLER

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında L.A. ile otomobilin sahibi A.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde, olay yerine birlikte geldiklerini ve uyuşturucu aldıklarını söyledikleri belirtildi. L.A. ve A.E.'nin, uyuşturucunun etkisinde oldukları için Gülistan Karadağ'ın nasıl öldüğünü bilmediklerini ifade ettikleri kaydedildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.A. ve A.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler cezaevine gönderilirken, Gülistan Karadağ'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.