2020 yılından beri kayıp olan Gülistan Doku dosyasına ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme”, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma” ve “resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme” suçlamalarıyla tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in savcılık ifadesi dosyaya girdi.

'KÖR NOKTALARIN KAMERA DEĞİŞİMİ OLACAK'

Soruşturma kapsamında Sonel’e yöneltilen sorulara verdiği cevaplar arasından 'kamera detayı' dikkat çekti. T24’te yer alan habere göre, savcılık sorgusunda, Doku’nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihinden iki gün sonra, bir Aselsan görevlisinin 5 dakika arayla 155’i arayarak “Tüm kör noktaların kamera değişimi olacak” şeklinde bilgi verdiği tespit edildi. Bu gelişme sorulduğunda Sonel, söz konusu durumdan haberdar olmadığını ifade ederek, "Bu konuyu il emniyet müdürü bilir" dedi.

‘ÇALIŞMIYOR’ TUTANAĞI TUTULDU

Öte yandan soruşturmada, güvenlik kamera kayıtlarına ilişkin çelişkili durumlar da gündeme geldi. Dosyada yer alan bilgilere göre, 1 numaralı hard diskte Gülistan Doku’nun araç içi kameraya yansıyan konumunun görüldüğü, ancak köprüyü gören kameranın 17 Ocak 2020’den önce aktif olmasına rağmen çalışmadığına dair tutanak düzenlendiği belirtildi. Aynı kapsamda, söz konusu kamera kayıtlarının silinerek delillerin ortadan kaldırıldığı iddiaları da Sonel’e yöneltildi.

‘KONU ÜNİVERSİTEYE SORULMALI’

Bu iddialara yanıt veren Sonel, herhangi bir talimat vermediğini savunarak, "Bu konuda hiçbir talimatım olmadı" ifadelerini kullandı. Kamera kayıtlarına ilişkin sürecin sorumluluğunun kendisinde olmadığını öne süren Sonel, konunun üniversiteye sorulması gerektiğini dile getirdi.