Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si daha tutuklanırken, dosyadaki toplam tutuklu sayısı 38'e ulaştı. NE OLMUŞTU? 21 yaşındaki Diyarbakırlı Gülistan Doku, üniversite eğitimi için Tunceli'deyken 5 Ocak 2020 tarihinden sonra kendisinden haber alınamadı. Haziran 2024'te Ebru Cansu'nun Tunceli cumhuriyet başsavcısı olarak atanmasından sonra dosya yeniden ele alındı. Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in de var. Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile annesi ve üvey babası da tutuklananlar arasında. Meslekten ihraç edilmiş polis memuru Gökhan Ertok "delilleri yok etme", Tunceli İl Özel İdaresi eski personeli Erdoğan Elaldı da "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Umut Aktaş Mayıs ayında ABD'de gözaltına alındı.

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