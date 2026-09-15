Yalova'da babası Güllü'nün pencereden düşerek hayatını kaybettiği iddia edilen olayda, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e yönelik suçlamalar derinleşiyor. Soruşturma kapsamında, Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun savcılıktaki ifadeleri ve sunduğu iddialar, dosyanın gidişatını değiştirebilecek yeni başlıklar oluşturdu.

"GEL GEL ŞİMDİ SENİ ATACAĞIM" İDDİASI

Eminoğlu, savcılıkta analiz amacıyla dinletildiğini öne sürdüğü ses kaydının içeriğini detaylandırdı. Kayıtta Tuğyan'ın annesine yönelik tehditkar sözler sarf ettiği iddia edildi. Eminoğlu, "Bana savcılıkta ses kaydını dinlettiler analiz için. Tuğyan diyor ki 'gel gel şimdi seni atacağım'. Güllü de diyor 'sebep ne?' diyor Tuğyan ise 'sebep çok' diyor" şeklinde konuştu.

Bu iddiaların yanı sıra, olay gecesi Tuğyan'ın üzerinde giydiği kıyafete ilişkin de çarpıcı bir gelişme yaşandı. Olay sırasında üzerinde kan izleri bulunan pijamanın, Eminoğlu'nun evinde saklandığı öne sürüldü. Kanlı kıyafetin Eminoğlu'nun evinden çıkarılması, soruşturma dosyasındaki dikkat çeken noktalar arasında yer aldı.

GÖRÜNTÜLERDE OYUNAMA İDDİASI VE HASTANE SAHNE

Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, görüntülerin orijinal hâlde savcılıkta dinlendiğini ve oynama yapılmadığını vurguladı. Ancak, Tuğyan'ın kardeşi Tuğberk Yağız Gülter'in, tutuklanmadan önce yaptığı bir ses kaydında görüntülerin üzerinde oynama yapıldığı ve bazı bölümlerin kesildiği ileri sürüldü.

Dosyaya giren başka bir gelişme ise Tuğyan'ın hemşirelik yaptığı dönemle ilgili görüntüler. ATV Haber'in ulaştığı videoda, Tuğyan'ın yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastaların yanında halay çektiği görüldü. Bu görüntülerle birlikte, Tuğyan'ın o dönemde hastalara şiddet uyguladığına dair iddialar da gündeme geldi.

İlk duruşma 1 Ekim'de yapılacak. Dosyaya giren yeni ses kayıtları, görüntüler, kanlı pijamaya ilişkin iddia ve Tuğyan'ın hemşirelik dönemine ait görüntüler, davanın öncesinde gündeme gelen başlıklar arasında yer aldı.