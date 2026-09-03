Kamuoyunda Güllü ismiyle tanınan sanatçı Gül Tut'un, Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin altıncı katından düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili on bir ay süren soruşturmada çarpıcı bir delil daha gün yüzüne çıktı. Olay sırasında evde bulunan ve ev hapsine çarptırılan Sultan Nur Ulu, savcılık makamında cinayet anını fiziksel olarak canlandırdı.

Mahkeme dosyasına giren görüntülerde Ulu'nun, tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Güllü'yü kalçasının altından ve bacaklarından sarılarak kaldırıp pencereden nasıl attığını detaylıca gösterdiği anlar yer aldı. Ulu ifadesinde, Tuğyan'ın olayın ardından "Koş" diye bağırarak aşağı indiğini ve kendisinin de onu takip ettiğini belirtti.

"MALKATA" ŞARKISIYLA ODAYA ÇEKMİŞLER

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, olayın tasarlanarak işlenmiş bir cinayet olduğuna işaret ediyor. İddianamedeki detaylara göre, cinayet gecesi Gülter, annesini hedefteki odaya çekmek için arkadaşı Ulu'dan Güllü'nün en sevdiği roman havası olan "Malkata" şarkısını açmasını istedi. Şarkıyı duyarak "O ne lan?" diyerek odaya giren ve müziğe eşlik eden Güllü'nün bu şekilde tuzağa düşürüldüğü aktarıldı. Savcılık, müziğin açılmasını tasarlanan cinayet planının kritik bir parçası olarak değerlendirdi.

"HADİ GÖRÜŞÜRÜZ"

Dosyadaki en sarsıcı bulgulardan biri de olay anına ait kamera ses kayıtları üzerinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılan inceleme oldu. Hazırlanan bilirkişi raporunda, düşme anından hemen önce genç bir kadın sesinin alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşürüz" dediği tespit edildi. Savcılık, bu sözlerin kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu kanaatine vardı.