Şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada ilk duruşma 1 Ekim’de görülecek. Tutuklu sanık Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, duruşma öncesinde yaptığı açıklamalarla dosyaya ilişkin yeni iddialar ortaya attı.

“GÜLLÜ’YÜ KIZI ÖLDÜRDÜ” İDDİASI

Günaydın’a verdiği röportajda Eminoğlu, yaptığı açıklamada Tuğyan’ın annesi Güllü’ye karşı uzun süredir öfke beslediğini öne sürdü.

Kervan Eminoğlu, “Güllü’yü kızı öldürdü. Tuğyan’ın annesine olan kini, öfkesi benden dolayı değildi. Tuğyan annesine hep öfke besliyordu.” ifadelerini kullandı.

Eminoğlu’nun bu sözleri, dava öncesinde dosyaya ilişkin yeni bir iddia olarak gündeme geldi.

“BENİ SIRTINA ALIP KALDIRIYORDU”

Tuğyan Ülkem Gülter’in fiziksel gücüyle ilgili de konuşan Eminoğlu, kendi yaşadığı bir olayı anlattı.

Eminoğlu, “Ben Tuğyan'ın tek başına annesini atabilecek güçte bir insan olduğunu biliyorum. Bizim birlikte çekilmiş olduğumuz bir videomuz var. Orada Tuğyan beni sırtına alıyordu. Ben 85 kilo bir insanım. Beni sırtına alıp kaldıran annesini de çok rahat bir şekilde aşağı atabilir.” dedi.

Bu sözlerin, Eminoğlu’nun Tuğyan’ın fiziksel gücüne ilişkin kişisel gözlemine dayandığı belirtildi.

“1 EKİM’DE HER ŞEYİ ANLATACAĞIM”

Güllü, 26 Eylül 2025’te Yalova’daki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Davada ilk duruşma 1 Ekim 2026’da Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Kervan Eminoğlu, “Ben 1 Ekim’de bildiğim her şeyi duruşma salonunda anlatacağım.” ifadelerini kullandı.