Şarkıcı Güllü olarak tanınan Gül Tut'un ölümüne ilişkin davada, annesini tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok, kararı istinafa taşıdı. Uçanok, müvekkilinin beraatini ve kanun yolu incelemesi sırasında tahliyesini talep etti.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan 21 sayfalık dilekçede, mahkumiyet kararının hukuka aykırı olduğu savunuldu. Savunma, kararın ağırlıklı olarak tanık Sultan Nur Ulu'nun beyanları ile Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nın zeminde kayganlık sağlayıcı madde bulunmadığına ilişkin raporuna dayandırıldığını ileri sürdü.

TANIK BEYANLARINA İTİRAZ

Dilekçede, olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun soruşturmanın ilk aşamalarındaki ifadeleri ile gözaltına alındıktan sonraki anlatımları arasında çelişkiler olduğu öne sürüldü. Ulu'nun beyanlarının baskı altında alındığı iddia edildi.

Savunma ayrıca Ulu'nun farklı kişilerle yaptığı konuşmalarda Gülter'in annesine zarar vermediğini söylediğini ileri sürdü. Bu kapsamda dosyaya sunulan ses kayıtları ve uzman mütalaalarına dikkat çekildi.

KAZA İHTİMALİNİN YETERİNCE DEĞERLENDİRİLMEDİĞİ SAVUNULDU

Dilekçede, Gül Tut'un olay sırasında kanında 3,53 promil alkol bulunduğu ve bazı ilaç etken maddelerinin de tespit edildiği belirtildi. Bunların denge, koordinasyon ve algı bozukluğuna yol açmış olabileceği savunularak kaza sonucu düşme ihtimalinin yeterince değerlendirilmediği ileri sürüldü.

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'nun 11 Şubat 2026 tarihli raporuna da atıf yapılan dilekçede, ölümün yüksekten düşmeyle meydana geldiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Raporda, olayın intihar, kaza veya başka bir kişinin etkisiyle gerçekleşip gerçekleşmediğinin tıbben ayırt edilemediğinin belirtildiği kaydedildi.

Savunma, olay günü hazırlanan ölü muayene ve otopsi tutanağında zeminin kaygan olduğuna ilişkin tespit bulunduğunu belirtti. Daha sonra yapılan kriminal incelemede kayganlık sağlayıcı maddeye rastlanmamasının mahkumiyete gerekçe yapılmasının hatalı olduğunu ileri sürdü.

SES KAYDININ YENİDEN İNCELENMESİ İSTENDİ

İstinaf dilekçesinde, olay öncesine ait kamera kayıtlarına yansıyan "Hadi görüşürüz" sözünün kime ait olduğunun kesin olarak belirlenemediği ifade edildi. Gül Tut'un yakın arkadaşı Çiğdem Emir'in, sesin Tut'a ait olabileceği yönündeki beyanına dikkat çekilerek kaydın yeniden incelenmesi talep edildi.

Mahkemenin bazı tanıkların dinlenmesi ve yeni bilirkişi incelemeleri yapılmasına yönelik talepleri reddetmesinin savunma hakkını kısıtladığı da iddia edildi.

Dilekçenin sonuç bölümünde, yerel mahkeme kararının CMK'nin 289. maddesi kapsamında bozulması; aksi kanaatte ise kararın kaldırılarak Gülter'in beraatine karar verilmesi istendi. Yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunduğu belirtilen Gülter'in, kanun yolu incelemesi sırasında tahliyesi de talep edildi.