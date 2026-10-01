Yalova'da "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin davanın görülmesine Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Davada, Güllü'nün kızı ve tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu ilk kez hakim karşısına çıktı.

GÜLTEN: ANNEMİN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEDİM

Gözyaşları içinde savunma yapan Tuğyan Ülkem Gülter, "Arkamı döndüğümde annem yoktu. Yüksek bir ses duyduğumda kal geldi. Zaten görmüş olsaydım tutmaya çalışırdım" ifadelerini kullandı.

ULU: ANNESİNİ AŞAĞI ATTI

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı ve olayın tek tanığı Sultan Nur Ulu ise mahkemede yemin ederek tanıklık yaptı.

Ulu, olay esnasında odada roman havası çaldığını ve aynaya dönerek daha önce geçirdiği kazadan kalan yaralarına baktığını anlattı. Ulu, başını çevirdiğinde Tuğyan Ülkem Gülter'in Güllü'yü üst baldırından tuttuğunu ve pencereden attığını gördüğünü iddia etti.

Ulu, "Sonrasında yatağın üzerindeki telefonu aldı, koş diye bağırdı. Koşarak peşinden aşağı indim" dedi.

Ulu ayrıca cenazeden sonra Gülter'in kendisine, "Ben yanarsam seni de yakarım" dediğini de öne sürdü.

KUTLU: TUĞYAN 'ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞTİ

Duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı tanık Çağrı Kutlu da ifade verdi.

Kutlu, "Olaydan önceki mayıs ayında Tuğyan ile Armutlu sahilde oturduk. Tuğyan bana 'annemin Tuğberk ile araları çok iyi. Ben de iyi geçineceğim. Sonra öldüreceğim' dedi" diye konuştu.

KERVAN EMİNOĞLU: TUĞYAN İYİ ROL YAPAR

Mahkemeye yine SEGBİS ile bağlanan Tuğyan'ın eski sevgili Kervan Eminoğlu ise "Tuğyan ile Güllü aralarında sürekli sorun oluyordu. Bir küsüyorlardı, bir barışıyorlardı. Öldürmeyi gerektirecek bir sorun yaşamadılar" diye konuştu.

‎Önceki ifadesinde Tuğyan'ın çok merhametli olduğu karıncayı bile incitemeyeceği yönündeki sözlerinin sorul'ması üzerine Kervan Eminoğlu, "Tuğyan iyi rol yapar. İster merhametli gözükür, isterse birden ağlamaya başlar" dedi.

NE OLMUŞTU?

"Güllü" adıyla tanınan Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binada bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış; otopsi işlemlerinin ardından Güllü, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu yurt dışına çıkmak üzereyken gözaltına alınmıştı.

Daha önce verdiği üç ifadede farklı beyanlarda bulunduğu belirtilen Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmış Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 11 ay sonra tamamlanan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti; Sultan Nur Ulu hakkında ise "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenmişti.