Yalova'da şarkıcı Güllü olarak tanınan Gül Tut'un ölümüne ilişkin yalan tanıklık suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istenen Sultan Nur Ulu (25) hakkında yeniden yurt dışına çıkış yasağı uygulandı. İlk duruşmada kaldırılan adli kontrol tedbiri, mahkemenin ek kararıyla geri getirildi.
Ulu, hakkındaki yasağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitmek üzere geldiği havalimanında öğrendi.
İLK DURUŞMADA KALDIRILMIŞTI
Dosyası ayrılan Ulu'nun yargılandığı davanın ilk duruşması, 11 Kasım'da Yalova 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, müşteki avukatlarının taleplerini değerlendirerek Güllü'nün ölümüne ilişkin davadaki kararın kesinleşmesinin beklenmesine hükmetti. Ulu hakkındaki adli kontrol tedbirini de kaldırdı.
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları ise Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Dosyaya sunulan ve teknik inceleme için TÜBİTAK'a gönderilen delillerin ardından mahkeme ek karar vererek Ulu hakkındaki adli kontrol tedbirinin yeniden uygulanmasına hükmetti.
KIZINA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLMİŞTİ
Gül Tut (52), 26 Eylül 2025'te Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki evinin altıncı kat penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı.
Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Gülter, annesini tasarlayarak öldürme suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ulu hakkında ise yalan tanıklık suçlamasıyla ayrı dava açıldı.