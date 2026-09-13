Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, Güllü’nün kızı Tuğyan’ın olay gecesi yanında olan arkadaşı Sultan Nur Ulu’ya ait olduğu belirtilen bir ses kaydı dava dosyasına girdi.

‘ANNESİNİ CAMDAN ATIYOR’

Ses kaydında Güllü’nün kızı Tuğyan'ın, annesini pencereden attığını öne süren Ulu ATV’de yer alan habere göre, "Annesini camdan atıyor ve sen bunu gözünle görüyorsun. Korkudan peşinden koşuyorum. Sonra aşağıya iniyoruz, Tuğyan kendisini parçalamaya başladı. Şok geçirdim. Olayı büyük ihtimalle kafasında kurgulamış, planlamış. Ben çok korktum, suçu benim üstüme atacağını düşündüm" ifadelerini kullanıyor.

‘YANARSAM SENİ DE YAKARIM’

Ses kaydının devamında tanık Ulu, "Tuğyan bana 'Eğer ben yanarsam seni de yakarım, susacaksın. Seni de bu olayın içine çekerim' dedi. Avukatlar dahil kimsenin gerçeği öğrenmeyeceğini söyledi" diyor.

1 EKİM’DE GÖRÜLECEK

Sanatçı Güllü’ün ölümüne ilişkin kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasının 1 Ekim'de yapılması bekleniyor.

SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Tuğyan tutuklandığı ilk günden beri annesini öldürdüğüne yönelik iddiaları reddediyor.