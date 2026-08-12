Şarkıcı Güllü'nün Yalova'da 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında yeni görüntüler ortaya çıktı.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, soruşturma dosyasına olaydan birkaç gün sonra kaydedildiği belirtilen görüntüler de girdi.

Görüntülerde Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya sarılarak ağladığı görüldü.

ULU, NEDEN TUĞYAN'I TESELLİ ETTİĞİNİ ANLATTI

Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen Sultan Nur Ulu, aylar sonra görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Ulu, Tuğyan'a sarılmasının nedenini korku yaşamasıyla açıkladı. Ulu, “Yanınızda annesini pencereden atan birisi var. Bir ortamdasınız, ağlıyorlar, sizi videoya çekiyorlar. Sarılıyorlar. Ne yapabilirsiniz? ‘Hayır, istemiyorum, bana sarılma, git’ diyebilir misiniz? Çünkü yanınızdaki kişi annesini öldürmüş, size neler yapar?” ifadelerini kullandı.

(Tuğyan Ülkem Gülter / Sultan Nur Ulu)

ULU'NUN ÖNCEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sultan Nur Ulu, daha önce verdiği ifadesinde olay günü Tuğyan Ülkem Gülter ile birlikte film izlediklerini, daha sonra odaya geçerek dans ettiklerini anlatmıştı.

Ulu, Malkata isimli parçanın açılmasının ardından Güllü'nün odaya geldiğini ve dans ettiğini belirterek, Tuğyan'ın annesi Güllü'nün kalçasının altından bacaklarına doğru sarıldığını ve onu hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini söylemişti.

Ulu, “Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düştüğü anı gördüm. Daha sonra Tuğyan, ‘Koş’ şeklinde bağırarak aşağı doğru gitti. Ben de onun peşinden gittim” demişti.

“BEN YANARSAM İKİMİZ DE YANARIZ” İDDİASI

Ulu, Güllü'nün ölümünün ardından Bircan ve Hülya isimli tanıdıklarının kendisini aradığını ve Tuğyan'a karşı dikkatli olması yönünde uyarılarda bulunduğunu ifade etmişti.

Ulu, Bircan'ın kendisine, “Bak kızım, sen Tuğyan'ı tanımıyorsun. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Bunu Tuğyan'ın yapmış olabileceğini düşünüyorum, kendine çok dikkat et” dediğini aktarmıştı.

Hülya'nın ise kendisini, “Eğer Güllü'nün öldürülmesi gibi bir durum varsa ki bence var, dikkat et kendine. O, Güllü'nün kızı” sözleriyle uyardığını belirtmişti.

Ulu, Tuğyan'ın olayın ardından kendisini yalnız bırakmadığını da söylemişti. Ulu, “Yalnız kaldığımızda Tuğyan bana ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi. Tuğyan'ın bana bunu demesinin sebebi annesini ittirdiğini görmemdi. Ben, Tuğyan'ın bu süreçte bana ne yapacağını bilmediğim için üzerime suçlama atabileceğinden endişe ederek yanlarından ayrılmadım” ifadelerini kullanmıştı.