Yalova'da 26 Eylül 2025 tarihinde evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında, tutuklu yargılanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu ileri sürülen yeni ses kayıtlarının dosyaya girdiği öğrenildi.

"BENDE ÇIPLAK VİDEOLARI VAR, LÜTFEN BUNLARI YAYINLAR MISIN?"

Ortaya çıkan kayıtlarda, Gülter'in nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun özel anlarına dair videoların ifşa edilmesi üzerine tartışıldığı ve bu süreçte "şantaj" kelimesinin geçtiği iddia ediliyor. Bir arkadaşıyla gerçekleştirdiği iddia edilen telefon görüşmesinde Gülter'in, "Bende çıplak videoları var, lütfen bunları yayınlar mısın?" dediği ifade edildi.

ŞANTAJ SORUSUNA YANITI KAN DONDURDU

Konuşmanın devamında "Mecburdum. Bir gün bu konuma geleceğimi biliyordum" sözlerinin duyulduğu kayıtlarda, karşı tarafın "Şantaj?" sorusuna Gülter'in "Severiz" cevabı vermiş. Bu diyalog, dinleyenleri şoke eden detaylar arasında yer alıyor.

"BEN DIŞ KAPININ DIŞ MANDALIYIM"

Dosyaya giren başka bir dinleme kaydı ise magazin dünyasında "Sisi" lakabıyla tanınan Seyhan Soylu ile Kervan Eminoğlu arasında gerçekleşti. Soylu'nun, Eminoğlu'nu Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'a karşı ikaz ettiği öne sürülen görüşmede, Soylu'nun "Ben dış kapının dış mandalıyım, hayatımda görmediğim senin beraber olduğun kadını koruyorum" dediği iddia ediliyor.

Gülter ile Soylu arasındaki diyaloğa ait başka bir konuşmada ise Soylu'nun anne Güllü'yü kastederek "Ama seni böyle taçlandırarak anlatmalı" sözlerini kullandığı, Gülter'in buna "Babam yapar" diye karşılık verdiği kaydedildi. Görüşmenin devamında Soylu'nun, "Baban 'Kızım çok öfkeliydi ama annesi en az 5-6 kere onu öldürecek diye zor zoruna kaçtı' der mi?" şeklindeki ifadeleri olayın vahametini gözler önüne serdi.