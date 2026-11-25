Şarkıcı Güllü’nün 2025 yılında Yalova’daki evinin camından düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Ev içi güvenlik kamerası kayıtlarında tespit edilen erkek sesinin kime ait olduğunun belirlenmesi amacıyla, Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in başvurusu üzerine ses ve görüntü kayıtları TÜBİTAK’a gönderildi.

Ünlü sanatçının ölümüne ilişkin dosyaya daha önce 28 Ekim 2026 ve 6 Kasım 2026 tarihli iki ayrı uzman raporu girmişti. Evin içindeki güvenlik kamerası kayıtlarının değerlendirildiği ilk raporda, Güllü’ye atfedilen “Bırak beni” ve “Bırak” ifadelerinin yanı sıra Sultan Nur Ulu’ya atfedilen “At” ile Tuğyan Ülkem Gülter’e atfedilen “Atla camdan” ve “Koş annem yok koş” sözleri yer almıştı. 6 Kasım tarihli ikinci rapora ise Tuğyan Ülkem Gülter’e atfedilen “Ben kapattım kameraları” ve “Nasıl yapacağımı düşünüyorum” ifadeleri yansımıştı.

ERKEK SESİ SULTAN'IN AĞABEYİNE Mİ AİT?

ATV Haber'de yer alan bilgilere göre, Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in evin içinde yaşananların aydınlatılması için yaptığı analiz talebi üzerine yeni bir ses incelemesi gerçekleştirildi. Yeni analiz sonuçlarında Tuğyan’ın "Kapattın mı kameraları" sözlerine Sultan Nur Ulu’nun "Beni izliyor" şeklinde yanıt verdiği duyulurken, Tuğyan Ülkem Gülter’in “Kim o?” sorusuna Sultan Nur Ulu’nun “Abim” cevabını verdiği belirtildi.

Ortaya çıkan yeni raporla birlikte, daha önceki incelemelerde de yer alan gizemli erkek sesinin Sultan Nur Ulu’nun ağabeyine ait olabileceği iddiaları güç kazandı. Önceki raporlarda söz konusu erkek sesine atfedilen “Sence korkutmaya mı çalışıyor?”, “Kapıyı kapat”, “Şeref yok” ve “Atsın” ifadeleri soruşturma dosyasına girmişti.