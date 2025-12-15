Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın yeni bir iddia ortaya attı.

Cinayet iddiasını ilk ortaya atan kişi olduğunu anımsatan Aydın, şunları söyledi:

“Güllü ablanın öldüğünü duyduk. Eşim ‘Güllü abla ölmüş’ dedi. Hazırlık yapmaya başladık, cenazeye gidecektik. Yolda giderken Güllü ablanın bana söylediği sözler aklıma geldi. ‘Bana bir şey olursa, oğlumdan ve kızımdan bilin’ sözleri. Bunlar katil, ‘katillerle aynı safta namaz kılmayacağız’ dedim geri döndük. Daha sonra bu olayın cinayet olduğunu medya aracılığıyla dile getirdim. Yine ısrarla söylüyorum ki Tuğyan ve Sultan bu işin içerisinde. Çiğdem, Tuğberk bey ve Tuğberk beyin nişanlısı hepsi bu işin içindedir. Burada en az 10 kişi bu işin içindedir bu işi planlamıştır. Hepsini şiddetle kınıyoruz ve hepsinin ceza almasını istiyoruz. Kiralık katil aradıklarını daha önce çevresine söylemiş.”