Trajik bir şekilde hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün (Gül Tut) ölümüyle ilgi hazırlanan yeni bilirkişi ek raporunun, soruşturmanın seyrini değiştirmesi bekleniyor. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun, “Güllü ablayı Tuğyan itti” şeklindeki ifadesinin ardından, ‘Kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanmış, cezaevine gönderilmişti.



'KORKUTMAK İÇİN ATTIM'



Yaşanan yeni gelişmenin ardından gözler Sultan Nur Ulu’ya çevrildi. Ulu’nun yeniden savcılığa ifadeye çağırılması bekleniyor.



Öte yandan Tuğyan ile Sultan Nur Ulu yurtdışına kaçma hazırlığındayken yakalanmıştı. İkiliyle birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri de Sultan Nur Ulu’nun babası Arif Ulu’ydu. Kızına Güllü’yü kastederek, “Sen öldürdün” mesajı attığı ortaya çıkan baba Ulu, polisteki ifadesinde, mesajı korkutmak amacıyla gönderdiğini öne sürdü. Ulu, “Hem bir şey biliyorsa söylesin hem de bana biraz daha saygılı olsun diye bu şekilde mesaj attım. Korkutmak için attım” dedi.



DEFALARCA 'GÖRMEDİM' DEDİ



Savcılığa verdiği ifadede kızına Güllü’nün düştüğünü ‘nasıl’ görmediğini defalarca sorduğunu aktaran baba Ulu, “Her seferinde bana aynı şekilde olayı anlattı. Bana olayı anlatırken yalan söylediğini veya tedirgin olduğunu, bir şeyden korktuğunu hissetmedim” diye ekledi.

HER ŞEY KIZI TUĞYAN'I İŞARET ETMİŞTİ



Güllü'nün ölümünün ardından eski patronu Ferdi Aydın, sanatçıyı kızının öldürdüğünü söylemiş, her fırsatta Tuğyan’ı cinayetle suçlamıştı. Kardeşi Tuğberk Gülter de ablasının, sevgilisi Kervan için annesini öldürebileceğini iddia etmişti. Tuğyan’ın en yakın arkadaşının “Güllü ablayı Tuğyan itti” şeklindeki ifadesi ve ortaya çıkan bazı ses kayıtları da birleşince tüm oklar Tuğyan’ı işaret etti. Ancak dosyaya eklenen bilirkişi raporu soruşturmanın seyrini tamamen değiştirebilir.



KAÇACAKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ



Güllü’nün kızı Tuğyan ile Sultan’ın ifadelerine göre ikisi yakın arkadaşlar. Ancak oğlu Tuğberk ve Sultan’ın babasının ifadelerine göre ikilinin arkadaşlıkları çok eskiye dayanmıyor. Gülter ve Ulu yurtdışına kaçmaya hazırlanırlarken birlikte yakalandılar.



SULTAN'A GÖRE BÖYLE İTİLDİ



Tanık Sultan Nur Ulu, savcılıktaki ifadesinde Güllü’nün yüzü pencereye dönük şekilde durduğunu, bu sırada Tuğyan’ın arkadan sarılarak annesini tek bir hamleyle ittiğini söyledi. Ulu, Güllü’nün pencereye herhangi bir temasının olmadığını ileri sürmüştü.



BİLİRKİŞİ RAPORU: BÖYLE DÜŞTÜ



Bilirkişi raporunda Güllü’nün yüzü odaya dönük haldeyken pencereyle temas ederek düştüğü değerlendirildi. Raporda, pencere pervazına sürtünmeye bağlı izlerin vücudun arka kısmında bulunduğu, kaydedildi. Güllü’nün düşüş şekli Sultan’ın ifadesiyle çelişiyor.