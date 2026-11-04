Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Güllü’nün 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Şüpheli ölümle ilgili dosyada bu kez Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkındaki iddialar gündeme geldi.

Güllü’nün ablasının avukatları, Gülter hakkında delilleri yok etme ve karartma şüphesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda güvenlik kameralarının durumu, görüntülerin teslim edilme süreci ve Gülter’in yapay zeka üzerinden yaptığı öne sürülen aramalar dikkat çekti.

GÜVENLİK KAMERALARINA ERİŞİM YETKİSİ İKİ KİŞİDEYDİ

Suç duyurusunda yer alan iddialara göre Güllü, hayatını kaybetmeden önce evine güvenlik kamerası sistemi kurdurdu. Sisteme erişim yetkisinin ise yalnızca Güllü ile oğlu Tuğberk Yağız Gülter'de bulunduğu ileri sürüldü.

Ancak evdeki bazı kameraların çalışmadığı iddiası soruşturma dosyasındaki önemli başlıklardan biri oldu. Güllü'nün yatak odasının kapısında şifreli bir sistem bulunması da evdeki güvenlik düzenine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

ANNESİNİN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN EVE KOMŞUSUNUN TERASINDAN GİRDİ

Dosyada öne çıkan bir diğer ayrıntı, Güllü'nün ölümünün yaşandığı gün eve giriş şekli oldu. Tuğberk Yağız Gülter'in evin kapısının şifresini bilmediğini belirterek komşusundan yardım istediği, ardından komşunun terasını kullanarak pencereye ulaştığı öğrenildi.

Gülter, daha önce ATV Haber'e yaptığı açıklamada eve nasıl girdiğini anlatmıştı. Taziye sürecinin başlayacak olması nedeniyle eve girmesi gerektiğini söyleyen Gülter, yaşananları şu sözlerle aktarmıştı:

"Benim bir şekilde eve girmem lazım çünkü taziyemiz başlayacak. Karşı komşumuzu uyandırarak onun evine girdik. Terasına çıktım. Terastan sonra bir merdiveni cama dayadım. İki kademeli bir cam düşün, iki camlı. İlk kademesini yumrukla, ikinci kademesini taşla kırdım."

KAMERA KAYITLARINI HAFTALAR SONRA TESLİM ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

ATV Haber'den Şükran Uslu'nun haberine göre, suç duyurusunda Gülter'in güvenlik kameralarına ait görüntüleri içeren flash belleği olaydan birkaç hafta sonra teslim ettiği iddiasına da yer verildi.

Kayıtların teslim edilme süresi, soruşturma kapsamında üzerinde durulan konulardan biri olarak öne çıktı.

YAPAY ZEKAYA SORDUĞU SORULAR DİKKAT ÇEKTİ

Dosyadaki en dikkat çekici iddialardan biri ise Gülter'in flash belleği teslim etmeden önce yaptığı öne sürülen yapay zeka aramaları oldu.

İddiaya göre Gülter, yapay zekaya "Bir videonun sesiyle oynandığı tespit edilebilir mi?" ve "Geçmiş kamera kayıtlarına ulaşılabilir mi?" sorularını yöneltti.

Söz konusu aramalar, güvenlik kamerası görüntülerinin teslim edilmesine ilişkin iddialarla birlikte soruşturmanın dikkat çeken başlıkları arasına girdi.

NİŞANLISININ TELEFON SİNYALİNE İLİŞKİN İDDİA

Suç duyurusunda yer verilen bir başka konu da Gülter'in nişanlısının telefonundan alınan sinyal bilgileri oldu.

İddiaya göre nişanlısına ait telefon, Güllü'nün hayatını kaybettiği günün öncesindeki sabah saatlerinde Yalova'dan sinyal verdi.

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada gündeme gelen bu iddiaların nasıl değerlendirileceği merak edilirken, dosyadaki incelemeler ve soruşturma süreci devam ediyor.