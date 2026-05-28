Türk arabesk müziğinin sevilen isimlerinden Güllü’nün ölümü, sanat ve magazin dünyasında uzun süre gündemden düşmedi. “Kopamam Senden”, “Sabah Olmadan” ve “Ödüm Kopuyor” gibi eserlerle hafızalara kazınan sanatçının ölümü ilk aşamada kaza olarak değerlendirilirken, yürütülen soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ortaya çıkan yeni iddialar, olayın seyrini tamamen değiştirmişti.

DOSYA CİNAYET ŞÜPHESİYLE YENİDEN İNCELENDİ

Güllü, 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin teras balkonundan düşerek hayatını kaybetti. İlk incelemelerde darp izine rastlanmaması, olayın düşme sonucu gerçekleşmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Fakat daha sonra hazırlanan adli tıp raporları ve tanık beyanları, dosyanın yeniden değerlendirilmesine yol açtı.

Kesinleşen raporlarda Güllü’nün kanında 3.53 promil alkol tespit edildiği belirtildi. Ölüm nedeni ise yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması, çoklu kırıklar ve iç kanama olarak kayıtlara geçti.

Buna karşın, olayın oluş şekline dair bazı şüphelerin devam etmesi nedeniyle dosya “cinayet şüphesi” kapsamında ele alınmaya başlandı.

ÇARPICI İDDİALAR ORTAYA ATILDI

Soruşturma kapsamında evde bulunan kişilerin ifadeleri dosyaya girdi. Tanık beyanlarında, aile içinde uzun süredir tartışmalar yaşandığı ve maddi konuların gerilim yarattığı öne sürüldü. Bazı iddialarda, anne-kız ilişkisinin zaman zaman ciddi şekilde bozulduğu ve taraflar arasında sert tartışmalar yaşandığı da yer aldı.

Öte yandan dosyada, Güllü’nün kızına yönelik kırgınlıklarını dile getirdiği öne sürülen bazı kayıtların bulunduğu iddia edildi.

KRİTİK İFADE DOSYANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Olay gecesi evde bulunan bir kişinin savcılığa verdiği ifade, soruşturmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. Söz konusu ifadede, Güllü’nün kızı tarafından bilerek fazla alkol aldırıldığı ve sonrasında yaşanan tartışmada itme olayı gerçekleştiği yönünde iddialar yer aldı. Bu beyanların ardından soruşturma daha ağır suçlamalar çerçevesinde değerlendirilmeye başlandı.

SORUŞTURMADA KIZI TUTUKLANDI

Gelişmeler üzerine Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklama kararı verildi. Şüpheli, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddederek olayın bir kaza olduğunu savundu. İfadelerinde, Güllü’nün o gece yüksek miktarda alkol aldığını ve zeminin kaygan olması nedeniyle dengesini kaybederek düştüğünü belirtti. Ayrıca kendisine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktardı.

Dosyaya giren bazı bilirkişi değerlendirmelerinde, düşüş şeklinin dış müdahale ihtimalini tamamen dışlamadığı yönünde tespitler yapıldı. Bu gelişmeler, soruşturmanın daha geniş kapsamlı şekilde yürütülmesine neden oldu. Soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025’te İstanbul’da gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter’in, işlemlerinin ardından 13 Aralık 2025’te tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZAEVİNDEN İLK GÖRÜNTÜ-

Tuğyan Ülkem Gülter'in cezaevinden ilk görüntüsü ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan kare, kullanıcılar arasında tartışma başlattı.