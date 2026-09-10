Yalova’da evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren arabesk müziğin tanınan isimlerinden Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ATV’nin haberine göre, olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu’ya ait yeni bir ses kaydı ortaya çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter’in yakın arkadaşı olduğu belirtilen Ulu, kayıtta Gülter’in olay sonrasındaki tavırlarıyla ilgili çeşitli iddialarda bulundu.

NEDEN SESSİZ KALDI?

Soruşturma dosyasına yansıyan kayıtta Ulu, olayın ardından bir süre neden sessiz kaldığına da değindi. Baskı altında olduğunu ve bazı zorunluluklar nedeniyle bildiklerini hemen paylaşamadığını öne süren Ulu, emniyete götürüldüğü sırada yaşananları anlatacağını daha önce de dile getirdiğini söyledi.

OLAY GECESİNE İLİŞKİN İDDİALARINI ANLATTI

Güllü’nün ölümünden Tuğyan Ülkem Gülter’i sorumlu tuttuğunu öne süren Ulu, olay gecesine ilişkin bazı ayrıntılar da aktardı.

Ulu’nun anlatımına göre Tuğyan, gece saatlerinde “Malkata” isimli parçanın açılmasını istedi. Şarkının çalmaya başlamasının ardından Güllü’nün odaya geldiğini belirten Ulu, söz konusu parçayı daha önce hiç dinlemediğini ifade etti.

Ulu, olayın ardından Tuğyan’a neden böyle bir şey yaptığını sorduğunu ancak karşılık alamadığını ileri sürdü. Ulu, Gülter’in bu sırada ağlama krizine girdiğini iddia etti.

“OSCAR’LIK BİR PERFORMANS SERGİLİYORDU”

Yeni ses kaydında Tuğyan Ülkem Gülter’in olay sonrasındaki davranışları hakkında da dikkat çeken ifadeler kullanan Ulu, Gülter’in yaşadığı üzüntünün samimi olmadığını iddia etti.

Kendisinin de annesini kaybettiğini söyleyen Ulu, gerçek bir kaybın ardından yaşanan acıyı bildiğini belirterek Tuğyan’ın tavırlarını eleştirdi.

Ulu, kayıtta, “İnsanlar acı çekerler. Ama Tuğyan çok güzel bir rol yapıyordu. Oscar’lık bir performans sergiliyordu” ifadelerini kullandı.

Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken ortaya çıkan yeni ses kaydı, olay gecesine ilişkin iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Ulu’nun kayıtta dile getirdiği suçlamaların soruşturma kapsamında değerlendirileceği belirtildi.