Arabesk müziğinin sevilen sesi Güllü Cuma günü 6. kattaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybetti.

Ortaya çıkan görüntülerin ardından "cinayet" iddiaları gündeme geldi.

Güllü'nün 1.5 yıldır çalıştığı patronu Gel Konuşalım programında konuştu.

"KESİNLİKLE ÖLDÜRÜLDÜ"

Sunucunun "Sizce öldü mü öldürüldü mü?" sorusu üzerine Aydın şunları söyledi:

"Kesinlikle öldürüldü. Güllü Hanım'ın belinde platin var. Platin olan hiçbir kadın ayağı kaysa bile camdan dışarı uçarak düşmez. Orada ayrıca Roman havası oynayacak bir pozisyon. Güllü Hanım sahnede bile ayakta duramazdı hep otururdu.

Güllü Hanım bir buçukta yere düşüyor. Bütün kemikleri kırılıyor. Paramparça oluyor. Onu gören bir çocuk şu an orada bir esnaf. "İki gündür alkolik oldum" diyor. Ama oğlu gece 3'te oraya geliyor. 6'da elinde metin çıkıp yazı okuyor. Bence burada hep beraber aslında herkesin haberi var bu durumdan."

Ferdi Aydın ayrıca "Güllü Hanım'ın kızı yasaklı madde kullanıyor ve bununla alakalı sabıkaları var. Bundan annesini suçlu tutuyor" iddiasında bulundu.

Aydın Güllü'nün asistanının da kötü davrandığını öne sürdü.