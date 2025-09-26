Gerçek adı Gül Tut olan ünlü şarkıcı Güllü, Yalova Çınarcık'taki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Ölümünün ardından soruşturma da başlatılan Güllü’nün trajik ölümü öncesi ve sonrasındaki anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

Görüntülerde, şarkıcının terasa çıkmadan hemen önce evin içerisinde görüldüğü, ardından düşme seslerinin geldiği, kızı ile arkadaşının ise çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer aldı.

BİNA İÇİ KAMERALARA DA YANSIDI

Bu arada Güllü'nün, düşmeden önceki son görüntüleri bina içi ortak kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Dün öğleden sonra kısa bir yürüyüş yapan Güllü, akşam saatlerine doğru evine döndü.

Yaklaşık yarım saat sonra Güllü’nün kızı ve bir arkadaşı da apartmana geldi. Üçü, 5'inci kattaki balkonda yaklaşık 7 saat boyunca sohbet ederek vakit geçirdi.

Güllü'nün düşmesiyle gece yarısından sonra apartmandan çığlık sesleri yükseldi. Büyük panik yaşayan kızı ve arkadaşı, tüm dairelerin kapısını çalarak komşularından yardım istedi.