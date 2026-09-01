Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, annesini öldürmekle suçlanan tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülteri'nin 1 Ekim'de hakim karşısına çıkacağı ilk duruşma öncesi yeni detaylar ortaya çıktı. Sanığın eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, olay öncesine dair iddialarını paylaştı.

"ANNEM BİZİ BIRAKTI, BENİ ANNEANNEM BÜYÜTTÜ"

Anne ve kız arasındaki gerilimin olay gününden önce başladığını belirten Kervan Eminoğlu, Tuğyan'ın annesine karşı öfke duyduğunu ifade ederek, "Annem bizi bıraktı, beni anneannem büyüttü." dedi.

Sabah'ın haberine göre; olaylardan kısa süre önce Tuğyan ve arkadaşı Çiğdem'in, şarkıcı Güllü'den 4 bin lira çaldığı iddialarının dosyaya yansıdığını anlatan Eminoğlu, bu olayın ardından Güllü'nün dairesinin dış kapı kilidini ve şifresini değiştirdiğini kaydetti.

"ANNEM ŞİFREYİ VERMİYOR, EVE GELME DİYOR"

Kilitlerin değiştirilmesi üzerine 22 Eylül'de sokakta kalan Tuğyan'ın kendisini aradığını belirten Eminoğlu, "Annem şifreyi vermiyor, eve gelme diyor. Yeter artık bıktım, hayatım mahvoldu." ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu tartışmanın ardından Tuğyan'ın 1,5 saatlik bir video çekerek annesini ağabeyine ve kardeşine şikayet ettiği bilgisi paylaşıldı.

"BEN PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRECEĞİM GERÇEKTEN"

Olaydan 3 gün önce Tuğyan'ın kendisine gönderdiği WhatsApp mesajlarına dikkat çeken Eminoğlu, şunları kaydetti: "Bak anneme dedim, ben psikolojik tedavi göreceğim gerçekten. Kendim için, senin için, bizim için gerçekten. Bak doktora gideceğim, belki çocukluktan gelen bir şeyim vardır. İlaç alırım, ne bileyim doktor konuşur benimle iyi olurum."

Şarkıcı Güllü'nün ölümünün üzerinden bir yıl geçerken, hırsızlık, kapı şifresinin değiştirilmesi ve olay öncesi mesajlara ilişkin iddiaların ardından gözler 1 Ekim'de görülecek ilk duruşmaya çevrildi. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülteri'nin mahkemedeki savunması bekleniyor.