Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren 'Güllü' olarak bilinen şarkıcı Gül Tut'un kaza geçirdiği ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tuğberk Yağız Gülter, kaza haberlerini doğruladı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Gülter, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhabalar, kaza yaptığımla ilgili çıkan haberler doğrudur. Bir kaza atlattım. Sadece haber biraz rötarlı çıkmış. Endişelenip ulaşmaya çalışanlara teşekkür ederim. Durumum çok şükür gayet iyi. Herkese gönlü gibi günler dilerim. Aktif olarak sosyal medya kullanmamaktayım. Süreci kendi içimde yaşamak istiyorum." GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜ Usta sanatçı Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Sanatçının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

