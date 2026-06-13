HSK'nin internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre, adli yargıda 4 bin 608, idari yargıda ise 359 olmak üzere 4 bin 967 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.

Kararnameyle ağır ceza mahkemesi başkanlığına 160, bölge adliye mahkemesi daire başkanlığına 113, bölge adliye mahkemesi üyeliğine 471, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcılığına 80, Yargıtay tetkik hakimliğine 12 ve Yargıtay Cumhuriyet savcılığına 15 atama yapıldı.

Kararnamenin en dikkat çeken atamalarından biri ise Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevine getirilmesi oldu.

YALOVA'DAN İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA'YA

HSK tarafından yayımlanan 2026 Yılı Ana Kararnamesi, yargı teşkilatında geniş kapsamlı değişikliklere sahne oldu.

Adli yargıda 4 bin 608, idari yargıda ise 359 olmak üzere toplam 4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirilirken, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevine atandı.Yalova'da görev yaptığı süre boyunca yürüttüğü soruşturmalarla dikkat çeken Öksüz, bundan sonraki görevini İstanbul'un en yoğun adliyelerinden biri olan Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde sürdürecek.

GÜLLÜ SORUŞTURMASIYLA TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Başsavcı Duygu Bayar Öksüz'ün adı, geçtiğimiz yıl sanatçı Gül Tut'un (Güllü) Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmayla ülke gündemine taşınmıştı. Soruşturma kapsamında sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay gecesi evde bulunan bazı isimler hakkında "kasten öldürme" şüphesiyle işlem yapılmış, dosya kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı."

İĞNEYLE KUYU KAZAR GİBİ ÇALIŞTIK

"Soruşturma sürecinde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Başsavcı Öksüz, dosyada gizlilik kararı bulunduğunu belirterek, "İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli ve gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık" ifadelerini kullanmıştı. Açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

İSTANBUL'DA YENİ DÖNEM

HSK kararnamesiyle İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevine getirilen Duygu Bayar Öksüz'ün, özellikle önemli soruşturmalardaki deneyimi nedeniyle bu göreve atandığı değerlendirmeleri yapılıyor. Yargı çevrelerinde dikkatle takip edilen atama, kararnamenin en çok konuşulan değişikliklerinden biri olarak öne çıktı.