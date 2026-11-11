Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter'in avukatları, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere 10 Kasım'da Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne istinaf dilekçesi verdi. Avukatlar, verilen mahkumiyet kararına itiraz etmediklerini belirterek olay gecesindeki telefon görüşmeleri ve bazı mesajlaşmaların araştırılmasını istedi.

Dilekçede, Tuğyan Ülkem Gülter ile Kervan Eminoğlu'nun olay gecesi görüntülü görüştüklerinin her iki tarafın beyanlarında da yer aldığı belirtildi. Eminoğlu'nun saat 00.30 sıralarında görüntülü görüştüklerini, daha sonra telefon görüşmeleri de yaptıklarını söylediği; Gülter'in de görüntülü görüşmeyi kabul ettiği aktarıldı. Buna karşılık, Eminoğlu'na ait dijital materyallerde bu görüşmelere ilişkin kayıtların bulunamadığına dikkat çekildi.

“İŞTE ONLARI SİLMEN LAZIM SADECE ORAYI”

Dilekçede, 29 Kasım 2025'te bir mesajlaşma uygulaması üzerinden yapılan yazışmalara da yer verildi. Tuğyan Ülkem Gülter'in Eminoğlu'na “Tamam buna bak sadece Kervan bu önemli” ve “İşte onları silmen lazım sadece orayı” mesajlarını gönderdiği aktarıldı. Eminoğlu'nun ise “Bilmiyorum şimdi bakıcam” ve “Atmam doğru diyorsun” yanıtlarını verdiği belirtildi.

Avukatlar, yazışmaların hangi dijital içeriklerin silinmesine yönelik olduğunun ve olay gecesindeki görüşmelerle bağlantısı bulunup bulunmadığının araştırılmasını talep etti.

Dilekçede, erkek sesinin Kervan Eminoğlu'na ait olabileceği ve olay anında telefon üzerinden yönlendirme yapmış olabileceği iddiasına da yer verildi. Eminoğlu'nun olası suça iştiraki yönünden inceleme yapılması istendi. Bu iddiaların henüz kesinleşmiş bir tespit olmadığı da vurgulandı.