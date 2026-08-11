Sahne adıyla "Güllü" olarak bilinen arabesk müzik sanatçısı Gül Tut'un Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada iddianame, geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı. İddianamede, baş şüpheli olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Bilirkişi raporunda, düşmenin hemen öncesinde genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşürüz" denildiğinin değerlendirildiği aktarılmıştı. Savcılık, bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine varmıştı. İddianamede, şüphelinin bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı ileri sürülmüştü.

KAPI KOLUNDAKİ YANSIMADAN GÖRÜLDÜ

Türkiye'nin uzun süre "kaza mı cinayet mi?" diye tartıştığı ölümde dosyaya giren bilirkişi raporundaki yeni ayrıntılar dikkat çekti. Kanal D'ye konuşan Emekli Cinayet Polisi Savaş Kurtbaba, Güllü'nün ölümünden kısa süre önce taktırdığı şifreli kapının metal kolundaki yansımaların da incelemeye alındığını söyledi. Kurtbaba, kapı kolundaki metal yüzeyin içerideki bazı hareketleri yansıttığını belirterek, görüntülerin özel yöntemlerle incelendiğini belirtti.

Kurtbaba, "İçerideki hareket kabiliyetlerini, aşağı bakmalarını kapı kolundaki yansımadan gördük. Görüntüleri almışlar, içeriyi gördüğü için. Bunu iddianameye koymuşlar. Dedik ki bu kapı kolundan faydalanabilirsiniz. Daha önce bir cinayet olayında çalıştığımız için ben konuyu biliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜLER GÖRÜLEBİLİYOR

Yüksekten düşme sonucu ölümlerin en zor çözülen cinayetler olduğuna dikkat çeken Kurtbaba, "Kapı kolunu ters açıyla alıyorlar, aydınlatıyorlar, bunun içindeki görüntüyü ortaya çıkarıyorlar ve tam net şekilde değil ama hareketi görebileceğiniz açıya getiriyorlar. Burada metal bir kol var. Işığı yansıtabilen açık renkli bir yüzey olduğu için görüntüler görülebiliyor" diye konuştu.

7 SANİYE ÇOK UZUN BİR SÜRE

Kurtbaba, "Düştükten sonra son pat sesi geliyor. 7 saniye içeride bekliyorlar. Yakınınız düştüyse içeride durabilir misiniz? 7 saniye çok uzun bir süre. Kapıları kırarak dışarı çıkarsınız" dedi.