Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin dosyada, oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in avukatlarının sunduğu ses analiz raporları ve yeni deliller teknik inceleme amacıyla TÜBİTAK’a gönderildi. Avukatların Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuru üzerine gerekli yazışmalar tamamlandı.

Güllü adıyla tanınan 52 yaşındaki Gül Tut, 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi’ndeki altı katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti.

KIZINA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLMİŞTİ

Olayın ardından başlatılan soruşturmada Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter (28) ile olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu (25) gözaltına alındı. Gülter, tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı; Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi.

İddianamede Gülter’in annesini pencereden aşağı ittiği öne sürüldü. Yalova 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Ekim 2026’da Gülter’i üstsoya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İKİ AYRI SES ANALİZ RAPORU SUNULDU

Tuğberk Yağız Gülter’in avukatları, ev içi güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtlarına ilişkin iki ayrı uzman raporu hazırlattı. 28 Ekim ve 6 Kasım 2026 tarihli raporlarda, Güllü’ye atfedilen “Bırak beni” ve “Bırak”, Sultan Nur Ulu’ya atfedilen “At”, Tuğyan Ülkem Gülter’e atfedilen “Atla camdan” ve “Koş annem yok koş” ifadeleri yer aldı.

İkinci raporda ayrıca Tuğyan Ülkem Gülter’e “Ben kapattım kameraları” ve “Nasıl yapacağımı düşünüyorum” sözleri atfedildi.

ERKEK SESİNİN KİME AİT OLDUĞU KESİNLEŞMEDİ

Uzman raporlarında, güvenlik kamerası kayıtlarında erkek sesine ait olduğu belirtilen konuşmalar da çözümlendi. İlk raporda bu sese atfedilen “Sence korkutmaya mı çalışıyor?”, “Kapıyı kapat”, “Şeref yok” ve “Atsın” ifadeleri; ikinci raporda ise “Hayır”, “Görmek istemiyorum” ve “Atla camdan” sözleri yer aldı.

Raporlarda erkek sesinin kime ait olduğuna ilişkin kesin tespit yapılmadı. İkinci uzman görüşünde, ses kayıtlarının olayın aydınlatılması açısından önemli olduğu ancak tek başına olayın kesin oluş biçimini ortaya koyamayacağı belirtildi.

Tuğberk Yağız Gülter’in avukatları, kayıtlarda bulunduğu belirtilen erkek sesinin Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan E.’ye ait olabileceği iddiasıyla başsavcılığa başvurdu. Avukatlar, Kervan E. ve Sultan Nur Ulu hakkında cinayete iştirak gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

İSTİNAF İÇİN BAZ KAYITLARININ İNCELENMESİ İSTENDİ

Güllü’nün ablası Kader Tut’un avukatları Hasan Kocabey ve Şermin Tankut da Bursa Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili ceza dairesine gönderilmek üzere Yalova 1’inci Ağır Ceza Mahkemesine ek beyan dilekçesi sundu.

Dilekçede, olay sırasında evde üçüncü bir kişinin bulunup bulunmadığının araştırılması istendi. Evde kullanılan telefonlardan başka kişilerle sesli veya görüntülü görüşme yapılıp yapılmadığının tespiti; görüşmelere katılan kişilerin, telefonların, cihazların ve uygulama hesaplarının belirlenmesi talep edildi.

Avukatlar ayrıca olay saatleri dikkate alınarak daraltılmış baz kayıtlarının incelenmesini, telefonların konum ve iletişim verilerinin karşılaştırılmasını ve dijital materyaller üzerinde teknik inceleme yapılmasını istedi.