GÜLNAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
T.C. GÜLNAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. GÜLNAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/494 Esas
Davacı tarafça verilen 12/11/2024 tarihli dava dilekçesi ile Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Siteler mahallesi, Cilt No:24, Hane No:1'de nüfusa kayıtlı olan, Osman ve Dursun oğlu, Cibin 12/01/1956 doğumlu, 36220522800 TC kimlik numaralı Vakkas Akteke'nin 2019 yılı ocak ayının sonlarından beri haber alınamadığı belirtilerek Türk Medeni Kanunu'nun 32. vd. maddeleri uyarınca gaipliğine karar verilmesini talep etmiş olup adı geçen Vakkas Akteke'yi tanıyan ve bilenlerin ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 6 (altı) ay içerisinde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde Vakkas Akteke'nin gaipliğine karar verileceği ilan olunur. 21.05.2025
#ilangovtr Basın no ILN02240342