Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, oluşturduğu yeni MYK ile 17 Haziran'da CHP'nin Ankara İl Başkanlığını feshetme kararı almıştı.



Dün saat 14.00'de yapılan MYK ile CHP Ankara İl Yönetimi yeniden belirlenirken, listede uzun süredir sosyal medyadaki tartışmaların odağında yer alan 'Gizem Altunsoy' ismi dikkat çekti.





İFTİRACILAR ÖLÜM DÖŞEĞİNDE BİLE RAHAT BIRAKMAMIŞTI



Gördüğü kolon kanseri nedeniyle 14 Aralık 2025 tarihinde hayatını kaybeden CHP'li Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yaşam savaşı verdiği tedavisinin büyük bölümünde kendisi hakkında ortaya atılan alçakça iftiralar ile mücadele etmişti.



Gülşah Durbay ve Özgür Özel hakkında mesnetsiz iddialar ilk kez Antalya'da bir yerel haber sitesinde Ebru Küçükaydın tarafından ortaya atılmış, Durbay'ın şikayeti üzerine Küçükaydın'ın iftiraları tescillenmiş ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hareket suçu' işlediği sabit görülerek 1 yıl 9 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.









TESCİLLİ İFTİRACI CHP İL YÖNETİMİNE GİRDİ



Küçükaydın'ın bu iftirasının sosyal medyaya servis edilmesinde ise bugünlerde mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen 'Gizem Lara' lakaplı Gizem Altunsoy büyük rol oynamıştı.





Altunsoy, Durbay'ın sağlık sorunlarının ilerlemesi ve vefatının ardından söz konusu paylaşımları sosyal medya hesabından kaldırmış ancak yaptığı açıklamalar ile eleştiri konusu olmaya devam etmişti.



Dün yapılan CHP MYK'sında Ankara İl Yönetimi için 35 kişilik bir kadro oluşturulurken, görevlendirme listesinde iftiracı Gizem Altunsoy'a da yer verildi.











