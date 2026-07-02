CHP Ankara İl Yönetimi'ne atanmasının ardından sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartışmaların odağına yerleşen ve daha sonra görevlendirmesi iptal edilen Gizem Altunsoy'a tepkiler dinmiyor.

Son olarak gördüğü kanser tedavisinin ardından yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın ailesi, Altunsoy'un kamuoyuna yaptığı özür açıklamasına yanıt verdi.

Açıklamada, "Gülşah Durbay'ın ailesi olarak, yaşadığı rahatsızlık sürecinde ona acımasızca ve defalarca saldıranlardan biri olan söz konusu şahsın hiçbir şekilde özrünü kabul etmiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ailenin açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

"Zaman geçtikçe yaptıklarının unutulacağını sananları, iş birlikçilerini ve ömür boyu sürecek bir utanca atananları asla affetmeyeceğimizi; rahmetli kızımız Gülşah Durbay'ın da bu ve buna benzer kişilere kesinlikle hakkını helal etmediğini sevenleri ve kamuoyuyla paylaşmak isteriz."