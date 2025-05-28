Daha önce yaptığı açıklamalarda doğallıktan hoşlanmadığını ve estetiğe olan ilgisini dile getiren Gülşah Saraçoğlu zamanla daha kalkık bir burun, daha belirgin elmacık kemikleri, daha keskin bir çene hattı ve dolgun dudaklarla bambaşka bir görünüme kovuştu.

"Doğal olan yerlerim; saçlarım, dişlerim, parmak izim ve kan grubum" açıklamasında bulunan Saraçoğlu, yine estetikleriyle gündeme geldi.

"AMELİYATTAN 13 GÜN SONRA..."

Ünlü modacı tam 9 saat süren bir estetik operasyon geçirdi ve yeni yüzünü Instagram hesabından "Bir bebek yaptı beni. Ameliyattan 13 gün sonra ilk makyajım" notuyla paylaştı.

Gülşah Saraçoğlu son olarak şu 7 estetiği yaptırdı:

Boyun ve yüz germe

Alın ve çene ucu yağ enjeksiyonu

Göz kapağı estetiği

Gözaltı yağ enjeksiyonu

Bişektomi

Saraçoğlu'nun son halini gören hayranları ünlü modacıyı tanımakta zorlandı. Saraçoğlu'nun fotoğraflarına "Bambaşka biri olmuşsunuz", "Ajda Pekkan gibisiniz", "Biri fotoğrafınızı gösterip 'Gülşah bu dese' inanmam" şeklinde yorumlarda bulundular.