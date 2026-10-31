Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun yanında çalıştıklarını belirten üç kişi, sigortasız veya eksik sigortalı çalıştırıldıkları, maaş ve fazla mesai ücretlerini alamadıkları iddiasıyla şikayette bulundu.

Sabah'da yer alan habere göre, çalışanlardan Fırat Bayat, yaklaşık beş ay çalışmasına rağmen yalnızca bir ay sigortalı gösterildiğini öne sürerken, Seyhan Sözer ve Hayriye Çimşir de tazminat, fazla mesai ve diğer yasal haklarını alamadıklarını iddia etti.

KAPISINA MÜHÜR VURULDU

Çalışanların SGK'ya yaptığı şikayetin ardından Saraçoğlu'nun modaevinin mühürlendiği öğrenildi. İddiaların başka çalışanlar tarafından da gündeme getirilebileceği belirtildi.