Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan başkanvekilliği seçiminde, CHP’nin adayı Gülşah Yıldırım Genç 47 oy alarak başkanvekili seçildi.

Gülşah Yıldırım Genç kimdir?

Gülşah Yıldırım Genç, 1988 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde dünyaya geldi. Kimya mühendisi olan Genç, gönüllü olarak başladığı siyasette kısa sürede dikkat çekerek CHP Silifke Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi.

İlçedeki çalışmalarını il düzeyine taşıyarak Mart 2020'de CHP Mersin İl Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.

Tek listeyle girilen bu seçimin ardından Mersin’in 13 ilçesinde kadın örgütlenmesini güçlendiren çalışmalara imza attı; kadınların siyasi karar alma mekanizmalarında daha fazla yer bulması, toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk hakları ve sosyal dayanışma konularına öncülük etti.

2024 yılında bu göreve yeniden aday oldu. 31 Mart 2024 yerel seçimleriyle birlikte yerel yönetimlerde profesyonel sorumluluklar üstlenen Gülşah Yıldırım Genç, hem Silifke Belediye Meclisinde hem de Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde üye olarak görev yapmaya başladı.

Büyükşehir meclisinde CHP Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Genç, aynı zamanda Mayıs 2024'te Mersin'i temsilen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclisi asil üyeliğine seçildi.

Genç, 13 Ekim 2026 tarihinde Mersin siyasetinde çok kritik bir dönemeçte yer aldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılması sonrası, CHP Genel Merkezi tarafından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanvekili adayı olarak ilan edildi.