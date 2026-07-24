Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer alan Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla yeniden gündeme geldi. Yaz aylarını Bodrum'da geçiren usta oyuncunun doğal ve enerjik görüntüsü, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Uzun süredir daha sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaz günlerinden bir karesini takipçileriyle paylaştı. Çiçek desenli kıyafetiyle objektif karşısına geçen oyuncunun neşeli hali kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Bodrum'un serin ve ferah sabahlarından birinde fotoğraf çektiren Bubikoğlu, paylaşımına şu notu ekledi:

"Bu sabah harika bir hava var, hep böyle kalsa... Püfür püfür, serin... Mutlu sabahlar."

Oyuncunun samimi paylaşımı kısa sürede takipçilerinin beğenisini topladı.

Gülşen Bubikoğlu'nun son paylaşımı sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlandı. Hayranları, usta oyuncunun doğal görünümüne ve yıllara meydan okuyan güzelliğine dikkat çekerken, fotoğrafın altına övgü dolu mesajlar bıraktı.

Yeşilçam'ın hafızalara kazınan isimlerinden olan Bubikoğlu, oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da zaman zaman hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.