Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Demet Akalın, sosyal medyada paylaştığı çığlık dolu video ile takipçilerini heyecanlandırdı. Gülşen’in kendisine özel şarkı hazırladığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK HEYECAN

Demet Akalın, Instagram hesabından çığlık atarak çektiği video ile takipçilerine müjdeyi verdi:

“Ay bir şey diyeceğim: Dün Gülşen bana ‘Şarkı hazırlıyorum’ dedi mi? Bence geliyor! Tarkan gibi oldum ben de böyle söyleyince.”

Yeni şarkı haberiyle mutluluğu gözlerinden okunan Akalın, Gülşen’in hazırlıklarını heyecanla takip ettiğini de gösterdi.

AKILLARA GÜLŞEN'E GÖNDERME YAPTIĞI SÖZLER GELDİ

Geçtiğimiz senelerde Gülşen'in eski konser görüntüleri sosyal medyada paylaşılmış ve Demet Akalın, Gülşen’e göndermeli bir yorum yapmıştı:

“Kucağa oturmuyorduk! Hala oturmuyorum.”

Muhabirlerin hatırlatması üzerine Akalın, “Arkadaşlar her şey zamanında, yaşında güzel” diyerek durumu esprili bir şekilde geçiştirdi.

10 YIL ÖNCE DE AYNI HEYECAN

Demet Akalın, yaklaşık 10 yıl önce ‘Rakipsiz’ albümü için de Gülşen’den gelecek şarkıyı beklemişti. O dönemde albümün çıkış tarihini Gülşen’in şarkısının yetişmesi için ertelediği konuşulmuştu.