

Sahne şovları ve kıyafetleriyle adından sık söz ettiren Gülşen, bu kez bir davette görüntülendi.

"TÜRKİYE'DE TATİL YAPACAĞIM"

Yaz planından bahseden Gülşen, "Tatilimi Türkiye'de yapacağım. Dünyayı gezmek tabii ki çok güzel ama nereye gidersem gideyim bu ülke kadar keyif aldığım hiçbir yer yok. Tatilde zaten bana aşırı lüks olması iyi gelmiyor. Önemli olan tatil dediğin durumda rahat hissedebilmek. Günlerce aynı kıyafetle, bir şey düşünmeden, istediğim zaman denize girebildiğim bir tatil, bana dünyanın en keyifli durumu gibi geliyor." yanıtını verdi.

"ARTIK ANLAMIYORUM"

Yaz sezonunun gözde bölgelerinden Bodrum'da lahmacunun 2 bin 500 TL olduğu yönündeki haberler sorulduğunda ise Gülşen şaşkınlığını gizleyemedi:

"Bu kadar pahalı harcamalara acıyorum. Elbette herkes emeğinin karşılığını almalı ama artık ben fiyatları anlayamıyorum. Ucuz mu pahalı mı fark edememeye başladım."

"KONSERDEN ÖNCE EVİ SİLİP ÇIKIYORUM"

Öte yandan Gülşen, geçen günlerde katıldığı bir programda temizlik takıntısından bahsetmişti:

"Evi ben temizliyorum. Bir temizlikçim hiç olmadı. Biraz kontrol delisi olabilirim. Çok fazla detay var; takılar, gözlükler, saatler. Onlardan bir tanesinin yeri değiştiği zaman bile benim düzenim şaşıyor. Annemden bana geçen bir şey temizlik."