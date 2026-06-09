Sosyal medyada anonim bir hesap tarafından yapılan ve Gülşen’in yeni albümünün adıyla ilgili olduğu öne sürülen paylaşım kısa sürede gündem oldu. Paylaşımda yer alan iddia, farklı hesaplar tarafından da yayılırken durum sanatçının tepkisini çekti.

Yeni albüm hazırlığında olan ve yakın zamanda Reynmen ile yapacağı düetle de gündeme gelmesi beklenen Gülşen, X'te yayılan 'albüm adı'yla ilgili söz konusu bilginin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

''GERÇEK DIŞI VE HAYSİYETSİZCE''

Sanatçı, yaptığı açıklamada paylaşımların “gerçek dışı ve saygısızca” olduğunu ifade ederek avukatı aracılığıyla gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını duyurdu.

Gülşen açıklamasında, albümüne ilişkin ortaya atılan isim ve içeriklerin tamamen uydurma olduğunu vurgulayarak, bu tür paylaşımlarda bulunan kişi ve kurumlarla yasal yollardan mücadele edeceğini belirtti.

''HUKUK YOLLARINA BAŞVURDU''

Gülşen, ''Çıkacak albümümün adına dair, “kendi karakterlerinin temsili olan” hayali şarkı adıyla haysiyetsizce ve gerçek dışı haber yapan tüm kişi ve kurumlarla benim ve avukatımın hukuk yoluyla hakkettikleri şekilde ilgileneceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururum.'' ifadelerini kullandı.