Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda adliyeye gelen Uçuk, savcılıkta ifade verdi. T24'te yer alan habere göre, ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen Uçuk hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

SAVCI UÇUK’TAN VİDEO AÇIKLAMASI

Hakkındaki suçlamalara ilişkin savunma yapan Uçuk, söz konusu videonun Cumhuriyet savcıları ve hakimlere yönelik herhangi bir hakaret amacı taşımadığını belirtti.

Uçuk ifadesinde şu sözlere yer verdi:

“Kesinlikle mensubu olduğum ve şerefle yapmakta olduğum Cumhuriyet Savcılığı ve hakimlerimize yönelik herhangi bir hakaret niyeti taşıyan bir video değildir. Bu video kesinlikle ben yayınlamadım herhangi bir basın sitesine servis etmedim”

GÜLŞEN'İ TUTUKLAMAYA SEVK ETMİŞTİ

Savcı Uçuk, Gülşen’in imam hatiplilerle ilgili sözleri sonrası sanatçının tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmesi sürecinde görev alan savcı olarak gündem olmuştu.