Gelişmeyi SÖZCÜ TV Programcısı Barış Terkoğlu duyurdu. Savcı Türkşad Kunthan Uçuk, sosyal medyada hâkim ve savcılara küfrettiği videonun ardından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında HSK 2. Dairesi tarafından görevden uzaklaştırıldı. Uçuk, son olarak Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde görev yapıyordu.

ESKİ EŞE BASİT YARALAMA DAVASI

Kısa Dalga'dan Canan Coşkun'un haberine göre Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savcı Uçuk’a “basit yaralama” suçlaması yöneltilirken, hakkında 2 yıl 2 aya kadar hapis cezası istendi. Aynı dosyada yer alan “tehdit” ve “hakaret” suçlamalarına ilişkin ise savcılık tarafından takipsizlik kararı verildi.

GÜLŞEN'İ TUTUKLATAN SAVCI

İmam hatiplerle ilgili şakası nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen’i, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk eden savcı olduğu ortaya çıktı.

HSK TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Konu ile ilgili HSK tarafından bilgilendirme açıklaması yapıldı.

"Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, Pınarhisar Cumhuriyet Savcısı iken Bozova Cumhuriyet Savcılığına atanmasına karar verilen Türkşad Kunthan Uçuk hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma nedeniyle tedbir kararı aldı.

HSK müfettişlerinin talebi üzerine dosya 18 Eylül 2026 tarihinde olağanüstü toplantıda görüşüldü. Yapılan değerlendirmede, Uçuk’un görevine devam etmesinin hem yürütülen soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerlemesine hem de yargının güven ve itibarına zarar verebileceği değerlendirildi.

Bu nedenle HSK İkinci Dairesi, Türkşad Kunthan Uçuk’un üç ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına oy birliğiyle karar verdi. Karar, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 77 ve 81’inci maddeleri kapsamında alındı."