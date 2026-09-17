Kanser tedavisi gören usta oyuncu, seslendirme sanatçısı, söz yazarı, besteci, sanat yönetmeni ve akademisyen Gülsen Tuncer'den acı haber geldi.

Geçtiğimiz günlerde dördüncü evre beyin kanseri teşhisi konulduğu öğrenilen Tuncer 81 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncunun vefat haberini Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) duyurdu.

Dernek tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gerçek bir Cumhuriyet aydını, tiyatro ve sinema sanatçımız, kıymetli Gülsen Tuncer’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sanatıyla, zarafetiyle, vatanseverliğiyle ve güzel insanlığıyla gönüllerimizde iz bıraktı. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere, tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz."

GÜLSEN TUNCER KİMDİR?

1945 yılında Adana'da doğan Gülsen Tuncer, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Eğitimi süresince Yıldız Kenter ve Ayla Algan gibi usta isimlerden dersler aldı.

Profesyonel tiyatroya 1968 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nun Zilli Zarife oyunuyla başladı.

Tiyatronun yanı sıra sinema ve televizyonda pek çok projede yer aldı; yaklaşık 40 filmde yönetmen yardımcılığı ve asistanlık yaptı.

Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu (1991) ve Bir Tren Yolculuğu (1988) gibi yapımlardaki performanslarıyla çeşitli festivallerde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülleri kazandı.